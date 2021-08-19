خاص | تحديد مصير ميسي من الظهور الأول مع باريس

بوتشيتينو اتخذ قراره النهائي

استقر ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، على مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الظهور الأول بقميص الفريق.

ميسي انتقل إلى صفوف باريس هذا الشهر في صفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة، بعد فشل النادي الكتالوني في تسجيله بقائمته للموسم الجديد.

ورغم ظهور ميسي وانتظامه في تدريبات باريس، إلا أنه غاب عن مباراة الفريق ضد ستراسبورج السبت الماضي بالدوري الفرنسي.

مصادر صحفية أكدت لموقع "جول" أن ميسي لن يتواجد كذلك ضد بريست، في المواجهة التي يخوضها باريس مساء الجمعة بالجولة الثالثة من الدوري.

الأمر لن يتوقف عند ميسي فقط، بل سيغيب أيضًا زميليه نيمار ولياندرو باريديس عن نفس اللقاء المنتظر.

وهو ما يعني أن عشاق باريس وميسي بجميع أنحاء العالم، سيكون عليهم الانتظار لمباراة ريمس يوم 29 أغسطس لرؤية اللاعب لأول مرة في المستطيل الأخضر مع فريقه الجديد.

لن يسافر ليونيل ميسي ونيمار مع باريس سان جيرمان لمواجهة بريست يوم الجمعة.🙅‍♂️



يبدو أنه يجب علينا الانتظار لفترة أطول حتى نشاهد ميسي لأول مرة رفقة باريس سان جيرمان.😔 pic.twitter.com/qMYqSrnhIL — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2021

وعلى جانب آخر كشفت المصادر لـ"جول" أن باريس سيلعب بتشكيل مشابه للذي لعب به أمام ستراسبورج، بتواجد أشرف حكيمي وكيليان مبابي وماورو إيكاردي بالقائمة الأساسية.

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وسيكون الفريق أكثر قوة هذه المرة، بوجود أنخيل دي ماريا وماركو فيراتي وماركينيوس، بينما قد يلعب جانلويجي دوناروما للمرة الأولى بدلًا من كيلور نافاس.

يذكر أن باريس يحتل المركز الثالث بجدول الدوري بـ6 نقاط، بالتساوي مع أنجيه وكليرمون بعد جولتين من البطولة.