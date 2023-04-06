الحارس الألماني يتناول العديد من تفاصيل مسيرته بشكل حصري لـ"جول"

تحدث حارس فولهام الحالي وآرسنال السابق بيرند لينو في تصريحات خاصة لموقع "جول" عن العديد من الملفات الخاصة برحيله من الجانرز، ومسيرته الحالية مع فولهام.

وقال لينو: "من الجيد أن المشجعين باتوا يرون كل شيء، ولكن في بعض الأحيان لا تظهر الحقائق كلها، بعض الأشياء لم تكن صحيحة بنسبة مئة في المئة".

وأردف: "هذا الموسم كان هناك أيضًا الكثير من المشاكل مع بعض اللاعبين، الوثائقي الذي أظهر مسيرة الفريق وبناءه مع أرتيتا لم يكن به كل التفاصيل دقيقة".

وكان قد أنتج وثائقيًا عبر شركة "أمازون" يوثق كيفية بناء فريق آرسنال في 2022، وتطرق إلى رحيل عدد من اللاعبين ومن بينهم لينو عن صفوف الجانرز.

لينو لا يشعر بأي مرارة تجاه آرسنال من الطريقة التي انتهت بها مسيرته في ملعب الإمارات، على الرغم من أنه أضاف: "لقد قضيت أربعة أعوام رائعة في آرسنال، لا يزال لدي الكثير من الأصدقاء، بل ولدي أصدقاء من الجماهير، وفي أحلك اللحظات حين أذهب إلى لندن يقول لي مشجعو آرسنال: شكرًا لما فعلته معنا".

وأكد: "العام الماضي كان صعبًا في آرسنال، ولكن بشكل عام كان الوقت جيدًا جدًا ولطيفًا للغاية بالنسبة لي في هذا النادي، ليس فقط في مسيرتي المهنية، ولكن لحياتي أيضًا".

ويليان هو الأفضل!

وبعد وقت قصير من وصول لينو إلى ملعب كرافين كوتيدج معقل فولهام، تمكن النادي من التقاط أحد زملائه السابقين في آرسنال ويليان في صفقة انتقال مجانية.

عانى البرازيلي وقتًا عصيبًا في الإمارات، لكنه أعاد اكتشاف أفضل مستوياته مع فولهام، حيث سجل ثلاثة أهداف ومنح ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة.

يثير ويليان إعجاب لينو، وقال في تصريحاته: "ويليان هو الأفضل، يبلغ من العمر 34 عامًا ، لكنه يبدو أنه يبلغ من العمر 25 عامًا، لا يزال قويًا جدًا، إنه يفهم اللعبة ولديه مسيرة رائعة، لكنه لا يزال يعمل بجد كل يوم لتقديم أداء جيد في نهاية الأسبوع، وهذا مثير للإعجاب للغاية".