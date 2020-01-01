خاص | برايثوايت: ميسي مُلهم ولا أخشى سواريز

الدنماركي انضم لبرشلونة قبل التوقف مباشرة

تحدث مارتن برايثوايت، مهاجم برشلونة، عن صفقة انتقاله الفريدة من نوعها إلى صفوف النادي الكتالوني منتصف الموسم الجاري، ومدى تأثير التوقف بسبب فيروس كورونا على مستواه الفني والبدني.

الدنماركي انتقل من ليجانيس إلى برشلونة في النصف الثاني من الموسم ولكن بعد انتهاء سوق انتقالات استغلالاً لبند يسمح بضم اللاعبين في حال وجود إصابة طويلة المدى، وترك انطباعاً طيباً في مبارياته الأولى قبل التوقف.

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المزيد من الفرق

وقال برايثوايت حصرياً مع "جول": "لم أكن أبداً أتخيل كل ما حدث، الجميع يريد الآن عودة الدوري وليس أنا فقط، الكثير تغير مع انتقالي إلى برشلونة، نظرة الناس لك تتغير وتصبح معروفاً أكثر لكونك في أكبر أندية العالم".

وأضاف: "شعرت بالفخر عند علمي بإتمام الصفقة، قلت لنفسي إن العمل الجاد يؤتي ثماره وهذا كان حافزاً إضافياً لي لإعطاء المزيد في مسيرتي، الجميع كان سعيداً من أجلي في ليجانيس وقالوا لي إنني استحق الأمر، كانت لحظة صعبة لأن ترك فريق يكون صعباً".

وأكمل الجناح السريع: "اللعب للفوز باللقب بالتأكيد أكثر متعة من اللعب لتفادي الهبوط، ولكن في الحالتين هناك ضغوطات أسبوعية، أنا شخص يحب الانتصارات في كل الأحوال، أتابع مباريات ليجانيس وأتمنى لهم الفوز لأنني لم أحب الطريقة التي تركت بها الفريق".

وأردف: "سأحتفل إذا سجلت أمام ليجانيس، سيكون سيناريو خاص ولكن لا أفكر فيه، أنا لاعب كرة قدم وأفكر فقط في الفوز ودائماً اقتناعي أن فريقي سيفوز مائة بالمائة في المباراة".

وأوضح برايثوايت طبيعة أن يكون زميلاً لليونيل ميسي: "بالتأكيد من الأفضل أن تزامله من اللعب أمامه، يعطيك ثقة كبيرة وينصحني وذلك يجعلني لاعباً أفضل، هو ملهم لي، أنا أقدم كل ما عندي وأحاول أن أكون نفسي ليس أكثر".

وأتبع: "كل لاعب يختلف عن الآخر، أنا مباشر أكثر في الانطلاق وأبحث عن العمق، نملك آخرين يعرفون كيف يحافظون على الكرة واستقبالها مثلاً".

وعن رأيه في آثار التوقف الحالي: "وضع خاص، أشعر وكأننا في فيلم، خصوصاً بالنسبة لي، أحاول دائماً أن أكون شخصاً إيجابياً أمام السلبيات، حاولت البقاء مع العائلة وحضرت ميلاد نجلي، يكفي أن زوجتي شاهدتني أخبز، ولكن الآن نعود للطبيعي".

واستمر: "سعيد بالعودة للتدرب مع الفريق، الجميع متعطش للعب مجدداً، عودة سواريز؟ لا تضايقني بل ستفيد الفريق، لا أفكر هكذا، أريد التعلم من وجوده لأنه من أفضل المهاجمين في العالم، أنا سعيد للغاية بعودته، أريد الفوز بالبطولات مع برشلونة".

وعن تصريحاته التي أثارت الجدل مؤخراً: "قلت أن البرنامج الإعدادي الذي أعطاه لنا النادي يمثل فقط 30 بالمائة مما أقوم به، تم تحوير كلماتي، كنت أقصد بأن النادي وضع لنا برنامجاً رائعاً ولكن لا يوجد مباريات تصيبك بالتعب، ولذا يمكنك العمل أكثر وبسبب ذلك أضفت المزيد من التدريبات لنفسي".

وختم برايثوايت قائلاً: "علاقتي رائعة بالجميع هنا، ولكن بحكم تحدثي بالفرنسية علاقتي أقوى بمن يتحدثها، كذلك مع دي يونج، أنا سعيد بالتواجد هنا، أنا لاعب مهمته تسجيل الأهداف وصناعتها، أريد صنع الفارق مع برشلونة، أريد أن أبعث برسالة للجميع أن كل شيء ممكن في الحياة إذا قررت تحقيق أحلامك".

وتعود عجلة الدوري الإسباني للدوران مجدداً بنهاية الأسبوع الجاري، ويحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال مايوركا لحساب الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.