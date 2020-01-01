خاص | برشلونة يحدد بديل سواريز ويتحرك لضمه

نادي برشلونة حدد بديل المصاب لويس سواريز وبدأ في التحرك من أجل ضمه سريعًا.

يسعى نادي برشلونة للحصول على خدمات النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هداف فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره في النادي الكتالوني، الذي سيبدأ التحرك فورًا من أجل إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ويسعى برشلونة لضم اللاعب من أجل تعويض الغياب الطويل للويس سواريز نجم الفريق الذي سيغيب لأربعة أشهر بعد جراحة الأسبوع الماضي، وهو ما لا يستطيع النادي الكتالوني تحمله.

وتوصلت إدارة برشلونة لقرار ضم أوباميانج بعدما اجتمعت الإدارة الرياضية الأمس برئاسة أبيدال وناقشوا عدة أسماء محتملة لتعويض سواريز.

إنييستا يتعاطف مع تشافي بعد رفضه تدريب برشلونة

وبحسب ما علم جول.كوم من مصادره في أرسنال أيضًا فالنادي اللندني لا ينوي الموافقة على رحيل اللاعب كونه هداف الفريق وقائده في الوقت الحالي.

وتعود مشكلة إتمام الصفقة بالنسبة لبرشلونة لعدم وجود مبلغ مالي يكفي طموحات أرسنال منها، لكن خيار الإعارة لنهاية الموسم مع وجود بند يلزم النادي الكتالوني بضم اللاعب بشكل نهائي بمقابل مادي معين مطروح على الطاولة.

ويعاني برشلونة من مشكلة أخرى وهي أن رغبته الأساسية في الحصول على مهاجم لمدة ستة أشهر فقط حيث أن هدفه الأساسي هو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن خيار الإعارة دون بند يجبر برشلونة على الشراء غير مطروح بالنسبة لأرسنال بسبب إنتهاء عقد اللاعب في صيف 2021 مما سيقلل من قيمة انتقاله عن أرسنال بحلول الصيف القادم عند انتهاء الإعارة.



.