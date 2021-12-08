خاص | بالتفاصيل .. عبدالحميد رفض ملايين الاتحاد والنصر من أجل الهلال

حسم نادي الهلال التعاقد مع النجم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد، ليكون أول صفقات الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق بداية من يناير القادم.

الهلال تعاقد مع عبد الحميد في صفقة انتقال حر، بعد اقتراب انتهاء عقده مع الاتحاد، بنهاية شهر يناير القادم، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلم "جول" من مصادره، أن عقد سعود عبد الحميد سيكون أقل من العرض الذي تقدم له ناديه السابق الاتحاد من أجل تجديد عقده خلال الفترة الماضية.

المصادر أكدت على أن سعود عبد الحميد وقع على عقود انتقاله إلى نادي الهلال مقابل 4.2 مليون ريال في الموسم الواحد، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد عرضت على سعود عبد الحميد مبلغ 6 ملايين ريال في الموسم الواحد، من أجل إقناعه بتمديد عقده مع العميد.

نادي النصر هو الآخر تقدم بعرض من أجل إقناع سعود عبد الحميد بالانتقال إلى العالمي، حيث بلغت قيمته 7 ملايين ريال سعودي في الموسم الواحد.

مستقبل الزعيم واختار الدكة .. ردود أفعال انتقال سعود عبد الحميد للهلال

سعود عبد الحميد تمسك بالانتقال إلى نادي الهلال، بالرغم من أنه كان العرض الأضعف ماليًا، ولكن رغبته حسمت انتقاله إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.