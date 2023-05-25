خاص | باريس يسعى لخطف مدرب برشلونة السابق لخلافة جالتييه

كان قريبًا من الانتقال لتشيلسي

قام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتوجيه أنظاره نحو لويس إنريكي مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، من أجل خلافة كريستوف جالتييه الموسم القادم.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل جالتييه الفترة الأخيرة، بين أنباء رحيله بسبب فشله في كأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، وأنباء أخرى حول استمراره لصعوبة إيجاد البديل المناسب.

مصادر كشفت لموقع "جول" عن قيام باريس باستهداف إنريكي كمدرب للفريق الموسم المقبل، وسط منافسة شرسة للحصول على خدماته من نادي توتنهام الإنجليزي وكذلك نابولي.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد المرافق لإنريكي نفى أي اتصالات رسمية مع باريس حتى الآن، ولكن قد يتم الأمر في أي وقت في حالة تدخل نابولي الذي يبحث عن مدرب جديد لقيادته الموسم المقبل وتواصل بالفعل مع إنريكي.

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يذكر أن إنريكي يقضي الفترة الحالية من دون عمل، بعد إقالته من تدريب منتخب إسبانيا بسبب الخروج المبكر من بطولة كأس العالم قطر 2022 أمام المنتخب المغربي، وارتبط بالانتقال لتوتنهام، تشيلسي ونابولي والآن يأتي على رأس اهتمامات باريس.