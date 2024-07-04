خاص | إيدرسون يرد على عرض النصر الضخم لضمه

النصر يُنافس الاتحاد على توقيع النجم البرازيلي

بات النصر على بُعد خطوة واحدة من هزيمة الاتحاد والتعاقد مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.

النصر بدأ عمله في سوق الانتقالات الصيفي استعدادًا للموسم الجديد بالبحث عن حارس مرمى بعد رحيل الثنائي دافيد أوسبينا ووليد عبد الله، وقد ركزت الإدارة على البحث عن حارس مرمى عالمي ذو جودة كبيرة خاصة بعد متابعة الدور الهائل للمغربي ياسين بونو مع الهلال الموسم الماضي.

النصر استهدف في البداية فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس وقد ارتبط اسمه كذلك بالبرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول لكن المفاوضات معهما لم تصل للنهاية السعيدة ليتم تقديم عرض ضخم إلى إيدرسون.

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جول النسخة البرازيلية علم من مصادره الخاصة أن صاحب الـ30 عامًا وافق على العرض النصراوي، والذي يتضمن حصوله على 30 مليون يورو سنويًا، وسيمتد العقد إلى موسمين مع إمكانية التجديد لثالث، ولا يتبقى على الوصول للنهاية السعيدة سوى التوصل لاتفاق مع السيتي حول قيمة الصفقة.

جدير بالذكر أن إيدرسون يلعب في صفوف "السيتزنس" منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي؛ حيث شارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالهم 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة.