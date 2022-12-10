خاص | أمرابط يُوجه رسالة لجماهير النصر من استاد الثمامة

المغرب تُواجه البرتغال اليوم في ربع النهائي

تواجد نجم النصر السابق نور الدين أمرابط لدعم منتخب بلاده المغرب في مواجهة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام البرتغال، والتي ستقام على استاد الثمامة مساء اليوم في الدوحة.

المغرب حققت إنجازًا تاريخيًا بتخطي إسبانيا والصعود إلى ربع النهائي، ولكنها ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه حال تأهلت إلى نصف النهائي، حيث سيكون المنتخب الإفريقي الأول الذي يصل لتلك المرحلة.

أمرابط أبدى سعادته بوصول أسود الأطلس لربع النهائي وثقته في قدرتهم تقديم مباراة قوية والتقدم خطوة أخرى للأمام رغم قوة المنتخب المنافس.

وقد أضاف لمراسلنا في قطر "أتمنى أن نحقق الفوز اليوم، صحيح أننا حققنا إنجازًا مهمًا بالوصول إلى ربع النهائي وبأن نكون ضمن أفضل 8 منتخبات، وأن المنتخب البرتغالي قوي فعلًا، لكن المنتخب المغربي قوي كذلك. أتمنى أن نصل إلى نصف النهائي".

وكشف أمرابط عن حديثه مع أخيه "سفيان" قبل اللقاء ووجه رسالة لجمهور النصر قال لهم فيها "أحبكم جميعًا".

يُشار إلى منتخبي كرواتيا والأرجنتين نجحا أمس في حجز مقعديهما في نصف النهائي بعد تفوقهما على البرازيل وهولندا على الترتيب.