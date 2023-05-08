خاص | أرتور ميلو: ليونيل ميسي ونيمار وكريستيانو رونالدو يلعبون للقتل .. حتى ضد أمهاتهم!

البرازيلي المعار إلى ليفربول يكشف ما يميز رونالدو وميسي ونيمار..

فضل البرازيلي أرتور ميلو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي المعار إلى ليفربول الإنجليزي أنه يفضل مواطنه نيمار على الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأجرى أرتور ميلو مقابلة مطولة مع النسخة الإسبانية من "جول.كوم" تحدث خلالها عن العديد من الأشياء المتعلقة بمسيرته، والصعوبات التي واجهته خلال الفترة الماضية، وفترته في برشلونة الإسباني، وليفربول.

وخلال الحوار، سُئل البرازيلي عن مزاملة نيمار في منتخب البرازيل، وميسي في برشلونة، وكريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وما يميز كل منهم.

وقال أرتور ميلو: "نيمار وكريستيانو وميسي، الثلاثة لديهم شيء مشترك، وهو عقلية الفوز، سواء كنا في جلسة تدريب، أو مباراة ودية أو نهائية، فإن الثلاثة يخرجون دائمًا من أجل القتل، حتى لو لعبوا ضد أمهاتهم فإنهم لا يهتمون سوى بالفوز، عقليتهم هائلة".

وأضاف: "نيمار لاعب يملك تقنية مذهلة، يراوغ ويحمل الكرة إلى الأمام، أما رونالدو فهو يسجل الأهداف أينما كان في الملعب، سيسجل أينما ذهب لأنه يتمتع بقدرات لا تُصدق، ميسي، حسنًا ميسي من خارج الأرض إنه لاعب فضائي".

وتابع: "أتيحت لي الفرصة للعب مع الثلاثة ورؤيتهم عن قرب، كل واحد لديه خصائصه، والبعض يراوغ أكثر أو ينهي الهجمات بشكل مثالي، لكنني أفضل عقليتهم، إنهم جميعًا مذهلون في هذا الصدد".

وعن الأفضل بالنسبة له من بين الثلاثي قال: "هذا معقد للغاية، رونالدو وميسي ونيمار، ليس الأمر سهلًا على الإطلاق لكن أفضل نيمار".

واختتم أرتور ميلو: "في النهاية نيمار يمنحك الأهداف والتمريرات الحاسمة، إنه ذكي ويمكنه أن يحسم المباراة في أي وقت، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وفوق ذلك هو صديقي".