خاص | "الوداع اقترب يا الاتحاد" .. اتفاق نهائي بين أحمد حجازي وفريقه الجديد!

خطوة واحدة للإعلان عن الصفقة..

توصل النجم المصري أحمد حجازي، قلب دفاع نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق نهائي مع فريقه الجديد؛ والذي سيمثله في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

حجازي البالغ من العمر 33 سنة، يلعب في صفوف نادي الاتحاد منذ صيف عام 2020؛ عندما انضم إليه قادمًا من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي؛ حيث توّج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي قبل الماضي.

وفي هذا السياق.. أعلنت مصادر في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، اتفاق المدافع المصري المخضرم مع نادي نيوم السعودي، الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

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المصادر كشفت مساء اليوم الإثنين، عن أن المفاوضات بين حجازي وإدارة نيوم، لم تستغرق وقتًا طويلًا، حتى توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وأشارت إلى أن أحمد حجازي، سيوقع على عقود انضمام إلى الفريق السعودي - القادم بقوة -، خلال الساعات القادمة؛ وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وخلال الأيام القليلة الماضية.. اعترف حجازي بتلقيه اهتمامًا من نيوم وعديد الأندية السعودية في دوري روشن للمحترفين والدرجة الأولى، بالإضافة إلى رغبة الأهلي المصري في استعادته مرة أخرى.

جدير بالذكر أن نادي نيوم أعلن في وقتٍ سابق؛ التعاقد مع المهاجم البرازيلي رومارينيو، قادمًا من نادي الاتحاد أيضًا، بالإضافة إلى مواطنه المدير الفني بيركليس شاموسكا، ومتوسط الميدان السعودي الشاب عباس الحسن.