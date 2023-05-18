خاص | الهلال يكشف عن حقيقة تفاوضه مع تيتي لتدريب الفريق

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تواجد المدرب البرازيلي تيتي في العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات الماضية، للتفاوض مع نادي الهلال من أجل تدريبه، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.
وغادر دياز إلى بلاده بعد التتويج بكأس مع الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليتولى المسؤولية نجله المدرب المساعد إيمليانو دياز حتى نهاية الموسم.
وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الهلال لـ"جول" عن أن المسؤولين داخل نادي الهلال، لم يلتقوا مع المدرب تيتي كما أشيع خلال الساعات الماضية.
وأضاف المصدر أن ما أشير له خلال الساعات الماضية بأن الهلال يتفاوض مع تيتي لتدريب الفريق، أمر غير صحيح، وكل ما ذكر بشأن هذا الأمر ليس دقيقًا.
يُذكر أن تيتي كان يقود المنتخب البرازيلي في كأس العالم قطر 2022، وودع البطولة في دور الربع نهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح، بعد انتهاءالوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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