خاص | "كان هناك اختلاف كبير" .. الهلال يكشف تطورات تجديد عقد محمد كنو وسط تهديدات الأهلي

اللاعب مطلوب بشدة من الأهلي مع دخوله الفترة الحرة..

كشف نادي الهلال، تطورات مستقبل محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي ينتهي عقده في 30 يونيو من العام الحالي.

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تقارير محلية عديدة أجمعت على رفض كنو، عرض الإدارة الهلالية لتجديد عقده، مع تهديد المسؤولين بـ"الرحيل"؛ وسط اهتمام كبير من الأهلي والقادسية لضمه.

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وفي هذا السياق.. اعترفت مصادر هلالية في تصريحات خاصة لـ"فوتبول كو"، أن المفاوضات بين إدارة الزعيم واللاعب الدولي السعودي، شهدت اختلافًا كبيرًا في البداية.

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المصادر كشفت عن أن الاختلاف الكبير بين الإدارة ومحمد كنو، في بداية المفاوضات؛ كان بشأن مدة العقد الجديد، إلى جانب القيمة المالية.

وأعلنت المصادر أن المحادثات الأخيرة شهدت انفراجة، مع تقريب وجهات النظر بين الطرفين؛ لكن دون التوصل إلى اتفاق نهائي على جميع بنود العقد - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن كنو البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2017، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ محققًا 14 بطولة رسمية، من بينهم ثنائية دوري أبطال آسيا.