خاص | الهلال لن ييأس .. نيمار دا سيلفا "خطة بديلة" حال رفض ليونيل ميسي

التحركات لن تتوقف حتى لو رفض ليونيل ميسي، فأهداف الهلال محددة للتحرك نحوها

الهدف في الميركاتو الصيفي المقبل بالنسبة للهلال السعودي هو الرد على جاره النصر بصفقة عالمية، فالأمر ليس متوقفًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي تحديدًا.

الزعيم بالفعل بدأ مفاوضاته مع ليو بحسب التقارير السعودية والعالمية، ووجود والده خورخي في الرياض خلال الأيام الماضية، لم يكن متعلقًا فقط بزيارته المنتظرة للمملكة في مارس الجاري بصفته سفير السياحة السعودية.

لكن ولأنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد رغم بدء المفاوضات منذ أشهر، فإن الهلال وضع زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا خيارًا بديلًا حال فشل المفاوضات مع النجم الأرجنتيني، بحسب ما علم "GOAL" من مصادره الخاصة.

وأوضحت مصادرنا أن نيمار يريد الاستمرار في النادي الباريسي ولن يرحل إلا إذا وصله عرض من الصعب رفضه، لكن رغم ذلك يتم إقحام اسمه في تكهنات الانتقالات بين الحين والآخر.

هذا الوضع يزعج البرازيلي، بجانب أن المقربون منه يشعرون أنه يستخدم أحيانًا كأداة لتغطية بعض الأمور، عندما يتعرض الفريق للتعثرات، كوداعه لدوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بايرن ميونخ الألماني مؤخرًا.

جدير بالذكر أن نيمار يرتبط بعقد مع سان جيرمان ممتد حتى عام 2027م، بينما ينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم الجاري.