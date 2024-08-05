خاص | "كشف عن مفاجأة في المفاوضات" .. وكيل نجم برشلونة يقول كلمته الأخيرة إلى الهلال!

الهلال يطارد اللاعب منذ بداية الميركاتو..

رد وكيل أعمال أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على "محاولات" الهلال السعودي؛ للتعاقد مع اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال لم يعلن عن أي صفقة رسمية - حتى الآن -، في الوقت الذي يستعد فيه بقوة، للحفاظ على ثلاثيته المحلية التاريخية التي حققها في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ وهي: "دوري روشن للمحترفين، كأس الملك والسوبر السعودي".

وفي هذا السياق.. اعترف أندري كوري، وكيل أعمال النجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، مهاجم نادي برشلونة، بـ"وصول" عرض رسمي من الزعيم الهلالي إلى العملاق الإسباني، للتعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 سنة.

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كوري أعلن في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، مساء اليوم الإثنين، رفض روكي فكرة الانتقال إلى السعودية أو أي فريقٍ آخر، مع رغبة قوية في الاستمرار بنادي برشلونة، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وفجّر الوكيل البرازيلي مفاجأة كبرى؛ بتأكيده على أن عرض الهلال للتعاقد مع المهاجم البرازيلي، وصل "مباشرة" إلى برشلونة؛ دون أن يتحدث معه أي شخص من النادي السعودي، في هذا الأمر.

وشدد أندري كوري على أن فيتور روكي، يتأقلم حاليًا مع الأجواء في إسبانيا؛ حيث يهدف للنجاح مع برشلونة، وحجز مكان في "التشكيل الأساسي" للفريق الأول لكرة القدم.

ونفى كوري وجود أي خلافات بين روكي والألماني هانسي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة؛ قائلًا في نهاية حديثه: "العلاقة جيدة جدًا بينهما".