خاص | النصر يقدم عرضًا لتمديد عقد نور الدين أمرابط

النصر يسعى للحفاظ على خدمات أمرابط

قدمت إدارة نادي النصر، عرضًا للاعب المغربي نور الدين أمرابط، من أجل تمديد عقده مع الفريق، والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليستمر مع الفريق فترة أطول.

نور الدين أمرابط كان قد انضم لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي، لمدة 3 مواسم، لينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وعلم "جول" من مصادره، أن إدارة النصر ترغب في تمديد عقد أمرابط لمدة عام واحد، لينتهي في صيف 2022 بدلًا من 2021، بنفس مزايا عقده الحالي.

ويحصل نور الدين أمرابط على مبلغ 4.5 مليون دولار سنويًأ من نادي النصر، وتسعى الإدارة لتمديد عقده لمدة سنة إضافية، دون زيادة في المقابل الذي يحصل عليه.

إدارة نادي النصر تسعى لتمديد عقده أمرابط، تحسبًا لإصدار الاتحاد الدولي "فيفا" عقوبة إيقاف عن التعاقدات لمدة 3 فترات بداية من الصيف المقبل، بسبب المستحقات المتأخرة على النادي.

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن إيقاف نادي النصر عن التعاقدات وتسجيل لاعبين جدد لمدة 3 فترات قادمة، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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ولعب نور الدين أمرابط مع النصر هذا الموسم ببطولة الدوري 15 مباراة، منها 13 بشكل أساسي، سجل هدفين وسدد 9 كرات على مرمى الخصوم.