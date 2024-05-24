خاص | النصر في ورطة .. القادسية يقتحم صفقة التعاقد مع قائد ريال مدريد

صفقة من العيار الثقيل..

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بدأ نادي القادسية السعودي، الاستعداد مبكرًا لدوري روشن للمحترفين، والذي ضمن العودة إليه مجددًا، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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ويتوقع الكثيرون أن يكون القادسية، منافسًا حقيقًا للرباعي الكبير "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، في الموسم الرياضي القادم؛ بعد انتقال ملكيته إلى شركة "أرامكو".

وفي هذا السياق.. أعلن مصدر بنادي القادسية في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، استعداد مجلس الإدارة؛ لإجراء اتصالات مع ناتشو فيرنانديز، قائد العملاق الإسباني ريال مدريد، لمعرفة رأيه في الانتقال للدوري السعودي.

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المصدر أكد في تصريحاته، مساء اليوم الجمعة، على أن القادسية لن يهدر وقتًا، في مفاوضات طويلة الأمد مع أي لاعب؛ بسبب رغبة الفريق في التحضير مبكرًا، لمنافسات الموسم المقبل.

وأوضح أن ناتشو الذي يجيد في جميع مراكز الدفاع؛ هو أحد الأسماء العالمية، التي يعمل مجلس إدارة القادسية لـ"ضمها" إلى صفوف الفريق الأول؛ من أجل ضمان المنافسة بقوة على لقب الدوري، في الموسم الرياضي القادم.

جدير بالذكر أن اسم ناتشو البالغ من العمر 34 سنة، والذي قرر الرحيل عن ريال مدريد، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، بعد 12 سنة مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم، قد ارتبط بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، بطلب من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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