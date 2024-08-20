خاص | كواليس صادمة .. نجم النصر يطلب الرحيل بسبب لويس كاسترو

النصر يعاني مع بداية الموسم الرياضي الجديد..

في صدمة جديدة للجماهير.. طلب أحد نجوم نادي النصر السعودي، "الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر بدأ الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 بـ"شكل كارثي"؛ حيث خسر لقب كأس السوبر السعودي، بعد السقوط المدوي أمام الهلال (1-4)، في المباراة النهائية.

ووفقًا لمصدر داخل النصر في تصريحات خاصة مع موقع "كووورة"، مساء اليوم الثلاثاء، طلب المدافع عبدالإله العمري، من مجلس إدارة النادي، "الرحيل" قبل إغلاق باب الانتقالات رسميًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصدر كشف عن أن طلب العمري؛ يأتي بسبب عدم اعتماد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق النصراوي، "عليه" وتفضيله ثنائية علي لاجامي والإسباني إيمريك لابورت.

وأكد المصدر على أن إدارة نادي النصر، برئاسة إبراهيم المهيدب، تتفهم موقف اللاعب جيدًا؛ ولكنها لم تتخذ أي قرار - حتى الآن -، بخصوص مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها عبدالإله العمري "الرحيل" عن نادي النصر؛ حيث فعل ذلك في صيف عام 2023، بسبب ظروف دراسة زوجته، ورغبته وقتها في مغادرة العاصمة الرياض والذهاب إلى مدينة جدة.

لكن.. العالمي نجح وقتها في إقناع العمري بـ"البقاء" وتمديد عقده لـ4 سنوات، قبل أن تتجدد رغبة اللاعب في "الرحيل" خلال صيف العام الحالي؛ وسط تأكيدات إعلامية عديدة على أن الاتحاد يريد التعاقد معه، إلى جانب النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق النصراوي.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي أكد صباح اليوم الثلاثاء، على أن ماني والعمري أصبحا على أعتاب الانضمام إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.