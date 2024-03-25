خاص | "خان الأمانة!" .. وكيل عبدالرزاق حمدالله يعلق على تصريحات البريكي بشأن طرد النصر للمغربي

وكيل عبدالرزاق حمد الله يفتح النار على النصر مجددًا..

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خرج عبدالرحيم، شقيق ووكيل أعمال النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، عن صمته أخيرًا؛ بعد تصريحات أحمد البريكي، المدير التنفيذي السابق لعملاق الرياض النصر.

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حمدالله مثّل نادي النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل فسخ إدارة العالمي عقده؛ بحجة ارتكابه العديد من التصرفات المشينة، داخل غرفة ملابس الفريق؛ وهي الأزمة التي وصلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحاكم المدنية في المملكة العربية السعودية.

وفي الساعات القليلة الماضية.. خرج البريكي في تصريحات إعلامية، محملًا إدارة العالمي، مسؤولية رحيل النجم المغربي وتصاعد الأزمة، رغم محاولات اللاعب، للحل الودي.

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وتعقيبًا على تصريحات المدير التنفيذي.. قال عبدالرحيم في تصريحات خاصة لموقع "كووورة": "عبدالرزاق فعل كل ما بوسعه؛ من أجل تفادي الصدام مع النصر، تقديرًا للجماهير".

واعتبر وكيل عبدالرزاق حمدالله، أن أحمد البريكي، فضح الكيان النصراوي، الذي خان الأمانة، وغطى على كثير من الوقائع؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن حمدالله، سجل 112 هدفًا وصنع 24 آخرين، خلال 108 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات، قبل الانتقال إلى الاتحاد.

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