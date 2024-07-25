خاص | النصر يحسمها نهائيًا .. حقيقة استقالة إبراهيم المهيدب من "الرئاسة"

مفاجأة هزت الشارع الرياضي السعودي في الساعات الماضية..

"إبراهيم المهيدب يستعد لـ(الاستقالة) من رئاسة نادي النصر".. خبر انتشر بقوة في الساعات القليلة الماضية؛ وتسبب في ضجة كبرى بالوسط الرياضي السعودي.

الجمعية العمومية للنصر قامت في شهر يونيو الماضي، بـ"تزكية" المهيدب رئيسًا لمجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ خلفًا لمسلي آل معمر.

لكن وحسب الخبر المنتشر.. أعرب المهيدب عن غضبه الكبير، من عدم حصول العالمي على دعم من "لجنة الاستقطابات" السعودية، في الميركاتو الصيفي الحالي، ما أدى إلى فشل العديد من الصفقات الأجنبية؛ وهو ما دفعه لاتخاذ قرار "الاستقالة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يحسم نادي النصر، سوى صفقة وحيدة فقط خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع الحارس الدولي البرازيلي بينتو "25 سنة"، قادمًا من الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.

وفي هذا السياق.. كشف مصدر مسؤول بنادي النصر في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، عن حقيقة اتخاذ إبراهيم المهيدب، قرارًا بـ"الاستقالة" من منصبه.

المصدر نفى مساء اليوم الخميس، هذا الخبر تمامًا، مؤكدًا على أن المهيدب لم يفكر في "الاستقالة" من رئاسة النصر نهائيًا، ويواصل عمله بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يبدأ موسمه الجديد "2024-2025"؛ بمواجهة التعاون يوم 14 أغسطس القادم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.