خاص | المرض يضرب معسكر البرازيل!

عدة نجوم يعانون من مشاكل صحية في معسكر البرازيل!

تعرض مجموعة من نجوم منتخب البرازيل لإصابات ومشاكل صحية عديدة خلال الأيام القليلة الماضية مما قد يؤثر على حالتهم في المباريات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما علم مراسل GOAL من النسخة البرازيلية، والذي أكد أن أنطوني لاعب مانشستر يونايتد تغيب عن التدريب مرتين بالفعل.

بالإضافة إلى لوكاس باكيتا وأليسون بيكر اللذان عانا من بعض المشاكل أيضًا لكنهما تواجدا في التدريبات بشكل طبيعي دون غياب.

وبحسب ما ذكر المراسل فالأعراض التي يعاني منها نجوم البرازيل تشبه أعراض البرد إلى حد كبير بالإضافة إلى بعض القيء، ولم يخضع أي لاعب لفحوصات كورونا.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي يلعب أمام نظيره الصربي في الجولة الثانية من دور المجموعات مساء يوم الإثنين.