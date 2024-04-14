خاص | "العنف يسيطر وما يحدث كارثي" .. شقيق عبدالرزاق حمدالله يهاجم إدارة الاتحاد!

شقيق مهاجم الاتحاد يعود للصورة بعد تصاعد حدة الأزمات..

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يواصل عبدالرحيم حمدالله؛ شقيق مهاجم الاتحاد السعودي المغربي عبدالرزاق حمدالله وكيل أعماله الدفاع عنه بعد الحملة الشرسة التي يتعرض لها مؤخرًا، خاصةً مع خسارة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

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المغربي تعرض لـ"الضرب" في 11 من أبريل الجاري، من قبل أحد مشجعي النادي الحاضرين لكلاسيكو الهلال في نهائي السوبر، بعدما طالبه بمغادرة النادي ورد عليه المهاجم برش المياة، ليتفاجأ بضربات بالعصا تنهال على جسده.

هذا أحد المواقف ضمن كُثر خلال الموسم الجاري طالب بها بعض من جماهير العميد الساطي بالرحيل، ليخرج عبدالرحيم مستغربًا من حالة العنف التي تسيطر على المشهد..

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وكيل عبدالرزاق قال خلال تصريحات خاصة لموقع "كووورة": "أبرز ما يحدث خلال مباريات الاتحاد هذا الموسم هو ظاهرة العنف اللفظي، والتنمر على بعض اللاعبين خصوصًا حمد الله، وكأنه وحده المسؤول عن إخفاقات وهبوط المستوى، حتى إذا كان هداف الفريق هذا الموسم، هناك رسائل خفية لبعض الإعلاميين تطالب بمغادرة حمد الله، والسبب هو أنه يزاحم لاعبين كبار، ما أدى إلى فتور مستوياتهم وعدم قدرتهم على المنافسة، وهذه الهجمة الشرسة على حمد الله هي هجمة على الكرة السعودية، وعلى المصداقية، واللعب النظيف، كيف لمهاجم كبير يسجل الأهداف أن يعاتب ويُطالب بالمغادرة، عكس لاعبين لم يحققوا نصف ما وصل إليه هذا الموسم، ومع ذلك لا أحد يتكلم عنهم؟!".

وواصل وكيل هداف العميد تقييم وضع الفريق في الموسم الجاري، مهاجمًا إدارة النادي ومبرئًا المدرب مارسيلو جاياردو، إذ أضاف: "لا يمكن لأي فريق كبير أن يلعب في الدوري السعودي ويشارك في البطولات من دون إدارة قوية ومحترفة تتمتع بكفاءات عالية، حيث إن نصف الانضباط والتوازن يكون من الإدارة، والنصف الآخر من اللاعبين والمدرب، ولذلك لا أحمل الفريق المسؤولية كاملة، وأرى أن هذه الأمور ساهمت في النتائج المخيبة والصورة الباهتة للفريق الذي كان بطلاً للدوري والسوبر، وخلال أقل من عام انهار الفريق بسرعة كبيرة".

عبدالرحيم اختتم: "الاتحاد استقطب بعض النجوم من دوريات مختلفة هذا الموسم، ولا يُعرف من هو الوسيط الإداري أو المشرف على هذه الصفقات، لأنها كارثية وفاشلة بكل المقاييس، عكس صفقات فرق أخرى في الدوري، صفقات اتحاد جدة العالمية لم تخدم النادي، والكل يعرف هذا الموضوع، والضحية طبعًا هو النادي، المدرب (جاياردو) لا يمكنه أن يلام، حيث إن هناك بعض المراكز لا يؤدي فيها اللاعبون بشكل جيد، خصوصًا في الأجنحة والوسط".

يذكر أن عبدالرحيم كان قد شن هجومًا على كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، مؤكدًا أنه يريد رحيل شقيقه لتفوقه عليه، مستغربًا عبثه في الفريق.

SHAHID