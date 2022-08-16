خاص | الخلاف بين مبابي ونيمار .. أزمة تجاوزت حدود ركلة الجزاء!

مبابي غاضب من تقدير عناصر باريس سان جيرمان لنيمار

يبدو أن أزمة نيمار وكيليان مبابي مستمرة، حيث تشير بعض المؤشرات إلى دخول علاقة الثنائي في النفق المظلم في الفترة القادمة من الموسم الحالي.

توتر العلاقة كان واضحًا هذه المرة، وهو الأمر الذي يرجح أن موسم باريس سان جيرمان الحالي لن يكون طبيعيًا، وربما لن يحظى المدرب كريستوف جالتييه بتركيبة "متوازنة" كما كان يأمل.

في البداية كانت الأنباء تشير إلى رغبة الإدارة القطرية في خروج نيمار من الفريق، ويبدو أن هذا الأمر هو ما أثار استياء البرازيلي وجعله يشعر بعدم التقدير.

فبعد أن سجل نيمار ركلة جزاء فريقه في المباراة الماضية، أعجب لاعب برشلونة السابق ببعض التغريدات الساخرة من إهدار مبابي لضربة الجزاء التي سبقتها، وببعض التغريدات التي تمجد فيه.

لقراءة النص الأصلي من النسخة البرازيلية..

وبحسب ما علم "جول" فإن الأمر قد وصل إلى وجود بعض الأسماء التي تدعم نيمار في موفقه ضد مبابي، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وسيرخيو راموس.

(C)Getty Images

ومن جانبه، يرى مبابي أن الأمور ليست واضحة كما كان يأمل، فعندما مدد الفرنسي تعاقده مع النادي الباريسي كان يعتقد أنه سيصبح صاحب الكلمة الأقوى في النادي.

وما أغضب مبابي أيضًا هو تقدير لاعبي الفريق لنيمار، حيث يحظى البرازيلي باحترام معظم الأسماء في النادي، ويشيرون إليه باعتباره القائد الفني في غرفة خلع الملابس، حتى لو تم استخدام شارة "الكابتن" من قبل المدافع ماركينيوس.

وهذا يتزامن مع غضب اللاعبين من مبابي في غرفة خلع الملابس بسبب تركه للكرة والابتعاد عن الدخول في اللعب في لقطة مثيرة للجدل بمباراة مونبلييه الماضية.

حيث يستغل نيمار تلك الحالة ويقدم عروضًا رائعة للغاية رفقة ميسي، تجعله يحقق أفضل انطلاقة له هذا الموسم مع النادي الباريسي.

الأمر الذي يجعل كيليان يظن أن قوة نيمار تزداد بشراسة، فيما أن أسهم الفرنسي تنخفض أمامه.