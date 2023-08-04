خاص | الحل السحري لمشاكل الأهلي .. اجتماع لحسم صفقة مدافع ريال مدريد

أحمد فرهود
Al Ahli - Real MadridGOAL AR
الأهليريال مدريددافيد ألابادوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاانتقالات

الأهلي يتفاوض مع واحدة من أكبر صفقات الميركاتو

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في مفاجأة كبرى.. وضع صندوق الاستثمارات السعودي، أحد أبرز نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، على رأس أولوياته؛ للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

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صندوق الاستثمارات استحوذ على 75% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ونجح في ضم نجوم عالميين إليهم؛ أبرزهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والساحر الجزائري رياض محرز، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والمهاجم السنغالي ساديو ماني، وغيرهم.

وعلم موقع "GOAL" من مصادره الخاصة، أن صندوق الاستثمارات السعودي، قدّم عرضًا رسميًا إلى النجم النمساوي دافيد ألابا، الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد، حتى 30 يونيو 2026.

وكشفت المصادر، عن أن النادي الأهلي؛ هو الأقرب لضم ألابا إلى صفوفه، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، إذا وافق اللاعب، على القدوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وأشارت المصادر إلى أن يزن الشريف، الرئيس التنفيذي لقلعة الراقي، اجتمع بالفعل مع النجم النمساوي، خلال الساعات القليلة الماضية، في محاولة لإقناعه بقبول العرض.

ويعتبر ألابا الذي تقدر قيتمته السوقية بـ40 مليون يورو، الحل السحري لمشاكل الأهلي في الخط الخلفي؛ حيث يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيسر، كما أنه لا يجد أي صعوبة، في المشاركة كلاعب وسط في بعض المباريات.

جدير بالذكر أن ألابا البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى ريال مدريد في صيف 2021، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين، خلال 85 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 55822كريم بنزيما
  • 5111خاليدو كوليبالي
  • 7098روبرتو فيرمينو
  • 4293نجولو كانتي
  • 8984مارسيلو بروزوفيتش
  • 15179صفقة أخرى
96487 الأصوات