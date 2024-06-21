خاص | "سيتم التخلص منه بأي شكل" .. الاتحاد يقرر الاستغناء عن لاعب جديد

اللاعب الرابع الذي سيرحل عن نادي الاتحاد..

يواصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "التخلص" من اللاعبين، الذين خرجوا من الحسابات الفنية للفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ حيث خرج منه بـ"صفر بطولات"، مع الفشل في التأهل إلى أي مسابقة قارية، باحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. كشفت مصادر اتحادية في تصريحات خاصة لموقع "كووورة"، مساء اليوم الجمعة، عن قرار نهائي من الإدارة، بـ"التخلص" من مدالله العليان، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم.

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المصادر أعلنت أن الإدارة الاتحادية، ستقوم بـ"مخالصة" اللاعب ماليًا؛ حال لم تتلق أي عروض رسمية، لشراء السنة المتبقية من عقده مع الفريق.

وأوضحت المصادر، أن قرار التخلص من مدالله العليان؛ يأتي من أجل إتاحة الفرصة للجهاز الفني الجديد - الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام القادمة -؛ لضم لاعبين يخدموا الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم القادم.

العليان البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الاتحاد في يناير 2022، قادمًا من نادي الهلال السعودي؛ حيث صنع 3 أهداف خلال 67 مباراة رسمية مع العميد، منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن الاتحاد أعلن في وقتٍ سابق، الاستغناء عن الثنائي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو جروهي، بالإضافة إلى المدافع المخضرم عمر هوساوي، الذي اعتزل الكرة نهائيًا.