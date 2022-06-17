خاص| البوندسليجا تستعد لاستقبال نجمها الجديد.. بايرن ميونخ يحسم صفقة ساديو ماني

ساديو ماني إلى بايرن ميونخ.. كل الأطراف مستفيدة من الصفقة

يبدو أن صفقة من بين الأهم في الميركاتو الصيفي على وشك أن تحسم رسميًا، وهي صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ.

فقد بات من المؤكد أن الصفقة في أمتارها الأخيرة، ساديو ماني سينتقل إلى بايرن ميونخ بعد أن توصل كل من الفريق الألماني وليفربول ناديه الحالي إلى اتفاق مادي بعد فترة من التفاوض.

المقابل المادي الذي تمت الموافقة عليه يقضي بحصول ليفربول على 41 مليون يورو أي ما يوافق 35 مليون جنيه إسترليني و43 مليون دولار.

ليفربول سيتلقى في الوقت الراهن نحو 32 مليون يورو (27 مليون إسترليني – 34 مليون دولار) مع متغيرات في الصفقة بحدود ( 5 ملايين إسترليني – 6 ملايين دولار) لها علاقة بعدد المشاركات للسنغاالي، و3 ملايين يورو إضافية قياسًا إلى مردوده الفردي والإنجازات التي سيبرمها برفقة بايرن ميونخ.

هذه الصفقة تعني أن ليفربول باع جناحه البارز بمكسب أكبر مما جلبه به في 2016 من ساوثهامبتون، فقد اشتراه آنذاك مقابل 33.5 مليون جنيه إسترليني (39 مليون يورو – 40 مليون دولار).

لماذا يغادر ماني ليفربول؟

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أخبر ليفربول برغبته في الرحيل عن الفريق عقب الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا من ريال مدريد في نهاية شهر مايو.

ماني جاهز لتحدٍ جديد بعد 6 أعوام في ملعب أنفيلد، وقد ألمح قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا إلى رغبته في الرحيل عن الفريق الذي حصد معه لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبة وحيدة.

بايرن ميونخ كان المهتم الأكبر بضم ماني، النادي الألماني يسعى لاستثمار مزيد من الأموال في خط هجومه مع خطورة رحيل مرتقب للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أعلن صراحة رغبته في ترك النادي البافاري، ويبدو مرشحًا أبرز المحاولين لضم البولندي من بايرن.

.. وبايرن يرد

أكد بايرن ميونخ هذه الأنباء وفق ما قاله الصحفي توربين هوفمان صحفي سكاي سبورتس، الذي نقل عن المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش قوله: "نعم.. سيأتي".. في ظل ورود تقارير عن وصول ماني إلى ميونخ من ليفربول.

@Brazzo bestätigt nach der Ankunft aus Liverpool am Flughafen München „Ja, er kommt“

Done Deal! Mané zum @FCBayern

Exklusive Bilder gleich @SkySportNews @SkySportDE — Torben Hoffmann (@Sky_Torben) June 17, 2022

أبرز أرقام وبطولات ماني مع ليفربول

الاتفاق الذي تم بين بايرن ميونخ وليفربول على ضم ماني إلى قلعة بافاريا، يضع نهاية لـ 6 أعوام من النجاح للسنغالي في فريق الميرسيسايد.

السنغالي فاز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس كاراباو، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، خلال فترته مع الريدز.

وبشكل عام، فقد شارك في 269 مباراة مع ليفربول وسجل 120 هدفًا في طريق كل هذه الألقاب.

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