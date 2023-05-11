خاص | الأهلي يقرر خيانة موسيماني .. وأسطورة الهلال بديله!

أحمد رفعت
Waleed Muath - ahli 2023 - pitso mosimaneAl Ahli Twitter
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الأهلي يستقر على رحيل موسيماني!

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على الرغم من دوره الكبير في عودة الأهلي مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، إلا أن إدارة الراقي برئاسة وليد معاذ قررت خيانة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني!

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موسيماني نجح في إعادة الأهلي مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد هبوطه لأول مرة في تاريخه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي.

وأشارت مصادر "جول" إلى أن الأهلي قرر عدم تجديد عقد موسيماني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليتأكد عدم استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل في دوري روشن للمحترفين.

وأضافت المصادر أن الأهلي اقترب كثيرًا من التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ مدرب الهلال السابق، من أجل قيادة الراقي بداية من الموسم المقبل.

لوشيسكو كان مدربًا للهلال خلال الفترة من يوليو 2019 إلى فبراير 2021، قبل أن يرحل لتدريب باوك الذي يُشرف على تدريبه حاليًا، حيث حقق مع الزعيم ثلاثية موسم 2019-2020 "بطولة دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

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