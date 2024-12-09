خاص | الأهلي يرد على "قنبلة الميركاتو" .. حقيقة التحرك لضم كريستيانو رونالدو بعد نهاية عقده مع النصر!

يحق لرونالدو التوقيع مع أي نادٍ في يناير القادم دون الرجوع لإدارة النصر..

زاد الحديث عن "مستقبل" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الفترة القليلة الماضية؛ خاصة مع اقتراب اللاعب من دخول فترة "الستة أشهر الأخيرة" في عقده.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو من عام 2025؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد أو الرحيل، سواء لخوض تجربة جديدة أو الاعتزال نهائيًا.

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وفي هذا السياق.. كشف مصدر خاص بالنادي الأهلي المصري، عن حقيقة تحرك العملاق القاهري؛ للتعاقد مع رونالدو في الميركاتو الصيفي القادم؛ من أجل المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

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الولايات المتحدة تستضيف كأس العالم للأندية، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي في "المجموعة الأولى"، إلى جانب كل من "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

وقال المصدر الأهلاوي في تصريحات خاصة لـ"فوتبول كو"، مساء اليوم الإثنين: "أي فريق يتمنى ضم رونالدو؛ لأنه اسم كبير ومن أساطير كرة القدم".

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وعلى الرغم من ذلك.. نفى المصدر طرح اسم الأسطورة البرتغالية، على طاولة مفاوضات النادي الأهلي؛ مؤكدًا أن القيمة التعاقدية مع مهاجم النصر الحالي، كبيرة للغاية.

وأضاف: "كريستيانو رونالدو يحصل على راتب سنوي مع النصر، يصل لـ(أضعاف ميزانية) قطاع الكرة بالكامل داخل النادي الأهلي".

جدير بالذكر أن اسم رونالدو ارتبط بالانتقال إلى فريق الهلال السعودي أيضًا، خلال الميركاتو الصيفي القادم، للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025؛ إلا أن الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للنادي، نفى هذا الأمر تمامًا، واصفًا مثل هذه الأخبار بـ"الخيال العلمي".