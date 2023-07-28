ماذا بعد اتفاق النصر على صفقة ساديو ماني؟!

GOAL

توصل مسؤولو نادي النصر، إلى اتفاق مع بايرن ميونخ الألماني؛ للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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النصر تعاقد مع 3 صفقات رسمية، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم الظهير البرازيلي أليكس تيليس، ولاعب الارتكاز الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ومتوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا.

وعلم "GOAL" من مصادره، أن المفاوض النصراوي، عقد جلسة حاسمة مع إدارة بايرن ميونخ، مساء اليوم الجمعة؛ لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يشارك النجم السنغالي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تسجيل اسمه في القائمة.

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لكن.. من غير المرجح أن يلحق ساديو ماني، بمباريات العالمي في دور المجموعات من البطولة العربية؛ حيث سيكون ظهوره في الإقصائيات، حال تأهل الفريق.

ويتواجد نادي النصر، في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان، إلى جانب كل من الشباب السعودي والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

جدير بالذكر أن النصر، سيواجه الشباب في الجولة الأولى، مساء اليوم الجمعة، ثم يلتقي الاتحاد المنستيري، 31 يوليو الجاري، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات، أمام الزمالك، في الثالث من أغسطس.

GOAL