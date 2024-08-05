خاص | حقيقة انتقال ثنائي المغرب إلى الاتحاد والقادسية بعد الأولمبياد

المغرب يقدّم أولمبياد تاريخية..

قدّم منتخب المغرب تحت 23 سنة، واحدة من أفضل مشاركاته في دورة الألعاب الأولمبية عبر التاريخ؛ وذلك في النسخة المقامة حاليًا، في العاصمة الفرنسية باريس.

المنتخب المغربي تأهل إلى نصف نهائي "أولمبياد 2024"، وذلك للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث سيلتقي بنظيره الإسباني، مساء اليوم الإثنين.

وبالتزامن مع تألق المغرب في الأولمبياد.. ترددت أنباء قوية عن تحرك من الاتحاد والقادسية السعوديين؛ للتعاقد مع اثنين من نجوم المنتخب الوطني؛ وهما عبدالصمد الزلزولي وإلياس أخوماش.

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وفي هذا السياق.. نفت مصادر خاصة لموقع "كووورة"، مساء اليوم الإثنين، الأنباء التي ربطت الزلزولي بنادي الاتحاد، وأخوماش بفريق القادسية.

المصادر أعلنت "رفض" الثنائي المغربي، فكرة الاحتراف في المنطقة العربية أو الخليجية من الأساس؛ حيث أنهما صغيرين في العمر، والمستقبل لا يزال طويلًا أمامهما في الملاعب الأوروبية.

وشددت المصادر على أن عبدالصمد الزلزولي وإلياس أخوماش، يركزان بشكل كامل على لقاء إسبانيا المصيري، في نصف نهائي الأولمبياد، مؤكدة على أن مثل هذه الأخبار، هدفها تشتيت المنتخب المغربي.

جدير بالذكر أن الزلزولي وأخوماش، لعبا في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، قبل أن ينتقل الأول إلى ريال بيتيس الإسباني، والثاني إلى مواطنه فياريال.