خاص | الاتحاد البرازيلي يثق في قدوم أنشيلوتي رغم "جنون مورينيو"!

هل يرحل الإيطالي عن ريال مدريد؟

تسببت خسارة البرازيل من الأرجنتين بتصفيات كأس العالم 2026، في عودة التساؤلات من جديد حول المدرب القادم لمنتخب السيليساو.

البرازيل تعاني بشكل واضح مع المدرب فرناندو دينيس، حيث تحتل المركز السادس بتصفيات المونديال بـ7 نقاط فقط وبفارق 8 نقاط كاملة عن الأرجنتين صاحبة الصدارة.

مصادر خاصة لموقع جول، أكدت أن هناك حالة من الثقة لدى إدنالو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي، حول قدوم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتولي مهمة قيادة الفريق، رغم الأنباء المتزايدة حول تجديد عقده مع النادي الإسباني.

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وأشارت المصادر إلى أن رودريجيز يؤمن بانتقال أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل في النصف الثاني من عام 2024 بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

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ورغم البداية السيئة في تصفيات المونديال، إلا أن دينيز سيظل مدربًا للفريق لحين قدوم أنشيلوتي، وسيتواجد في المباراتين الوديتين أمام إسبانيا وإنجلترا في شهر مارس القادم، وهناك احتمالية تواجده بمنصب في الاتحاد البرازيلي حتى بعد قدوم أنشيلوتي.

وتأتي الخطوة تزامنًا مع ما قاله المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، بأن أنشيلوتي سيكون مجنونًا لو أراد مغادرة ريال مدريد برغبته في حالة قيام النادي بمحاولة تجديد عقده.