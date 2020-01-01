خاص.. الاتحاد الأوروبي يوضح حقيقة إلغاء يورو 2020

هل تتأثر المسابقة الصيفية بانتشار فيروس كورونا؟

أسابيع حاسمة تستعد أن تشهدها كرة القدم على مستوى العالم، بسبب تأثر مختلف الأحداث الرياضية بتفشي فيروس كورونا الجديد، لتزداد التساؤلات حول بطولة يورو 2020 الصيف القادم.

مسابقة الدوري الإيطالي توقفت حتى شهر إبريل القادم، وكذلك تم تأجيل الدوري الإسباني لجولتين، مع لعب العديد من المواجهات الأوروبية بدون جماهير.

دانييلي روجاني لاعب يوفنتوس كان أحدث المصابين، بالإضافة لإصابة أخرى بفريق الكرة السلة لريال مدريد، ليخضع الفريق الإسباني تحت الحجر الصحي.

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المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أجاب على سؤال "جول" حول اليورو قائلا:"لا يوجد سبب حالي لتغيير الجدول الزمني للبطولة، ولم نطلب من أي اتحاد وطني تأجيلها".

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وأضاف:"سيتم مراقبة الوضع والتحقق منه، وتقييمه بشكل مستمر بالتشاور مع الأطراف المعنية في الأسابيع والأشهر المقبلة، هذا لا ينطبق فقط على اليورو ولكن جميع المسابقات الأخرى".

وتابع:"نضع في الحسبان العديد من المخاوف الأمنية والسياسية، لذلك يأتي الاستقرار هو الهدف الرئيسي، دعونا نتفائل ولا نركز على الجوانب السلبية فقط، مازال أمامنا الكثير من الوقت لحل الأزمة".

يذكر أن يورو 2020 يبدأ في 12 يونيو القادم وينتهي في 12 يوليو، باشتراك 12 مدينة أوروبية في تنظيم المسابقة للمرة الأولى منذ تاريخها.