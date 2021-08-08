خاص | الإعلان عن موعد الكشف الطبي لميسي في باريس وتوقيع العقود

مراسل جول في باريس يكشف موعد وصول ليونيل ميسي وإجراء الكشف الطبي.

يصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال ساعات تمهيدًا للانضمام لصفوف سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما علم مراسل جول في باريس، والذي اطلع على موعد خضوع ميسي للكشف الطبي في فريقه الجديد.

وسيوقع ميسي عقدًا مع باريس سان جيرمان لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي باتفاق الطرفين خلال ساعات بعد الكشف الطبي.

رحيل ميسي .. وقضى برشلونة على آخر ما تبقى من جيله الذهبي!

ومن المنتظر أن يحصل ليونيل ميسي على الراتب الأعلى بين كافة نجوم باريس سان جيرمان، بما فيهم نيمار دا سيلفا بعد تجديد عقده وكيليان مبابي.

وكان ميسي قد أعلن اليوم بشكل رسمي انتهاء كل الآمال المتعلقة باستمراره رفقة برشلونة خلال مؤتمر صحفي في ملعب كامب نو.

وأكد الأرجنتيني إنه بذل كل جهد ممكن حتى يستمر مع الفريق، وذكر أن الإدارة حاولت بكل ما لديها من مجهود لتحقيق ذلك.

جدير بالذكر أن انضمام ميسي لباريس سان جيرمان يأتي مجانيًا بعد انتهاء عقده في برشلونة وفشل النادي في تسجيل العقد الجديد بسبب قواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.