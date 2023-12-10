خاص| اقترب ليفاندوفسكي؟ فيرمينو على أعتاب الرحيل عن أهلي جدة

فيرمينو يقترب من الرحيل.. هل يعوضه الأهلي بليفاندوفسكي؟

SHAHID

يبدو أن أيام المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، باتت معدودة في صفوف أهلي جدة السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانضم فيرمينو للراقي في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع ليفربول، بدعم من صندوق الاستثمارات الذي استحوذ على النادي السعودي.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريح لموقع "كووورة": "الإدارة كشفت رغبتها في التخلي عن فيرمينو، وتريد بيع اللاعب، من أجل ضم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضح المصدر: "هناك محاولات لإيجاد حل سريع فيما يتعلق بعقد فيرمينو، سواء بخروجه على سبيل الإعارة لأحد أندية دوري روشن، أو تسويق عقده خارج المملكة".

وبعد تسجيله هاتريك في أول مباراة أمام الحزم، غاب فيرمينو عن التسجيل تماما في 13 مباراة تالية بالدوري، ما انعكس بالسلب على الفريق الذي يحتل المركز الثالث برصيد 31 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

وحسب مصادر صحفية سعودية، فإن الأهلي يستهدف التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا للإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، فقد تواصل صندوق الاستثمارات، مع المقربين من ليفاندوفسكي، لبحث إمكانية انتقاله إلى دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

SHAHID