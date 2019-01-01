خاص| أودوي: أفضل ميسي على مارادونا

نجم تشيلسي الشاب يدلي برأيه في المقارنة بين الأسطورتين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عبر كالوم هودسون أودوي، موهبة تشيلسي الشابة، عن حبه الكبير للثنائي الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي، ولكن كشف عن تفضيله للأخير.

هودوي لفت الأنظار في الموسم الماضي مع تشيلسي بعد تألقه في لقاءات الدوري الأوروبي، ولكن تعرض لإصابة في وتر أخيل أبعدته عن ختام الموسم.

وقال هودوي مع "جول" أثناء عرض فيلم "مارادونا" في لندن: "أنا عاشق لمارادونا، أتابعه منذ الطفولة، كان لاعباً أعسراً عظيماً، يراوغ ويسجل كثيراً".

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أفضل الهدافين الذين تركوا بصمتهم في تاريخ كوبا أمريكا 🔥⚽ pic.twitter.com/NoKxrwRKow — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

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وأضاف: "أحببت الثقة الكبيرة التي يلعب بها في كل مباراة، لم يبالي بالآخرين، حتى لو أخطيء يواصل، أعتقد أن بإمكاني بلوغ نفس المستوى من الثقة".

وأكمل الشاب: "ميسي ومارادونا كلاهما عظيم، وقاما بالكثير في وقتهما، ميسي لاعب رائع وأحد الأفضل في العالم، برأيي هو الأفضل لأنه من جيلي وأتابعه".

هودوي شارك في 24 لقاء بكل المسابقات الموسم الماضي مع تشيلسي وسجل خمسة أهداف، كما مثل منتخب إنجلترا الأول للمرة الأولى مارس الماضي أمام جمهورية التشيك.