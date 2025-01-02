خاص | مهاجم الفريق سبقه بطلب الرحيل .. أسباب قرار باتشيكو بـ"فسخ عقده" مع العروبة

العروبة في أزمة كبيرة قبل مواجهة الهلال..

أثار البرتغالي ألفارو باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العروبة، أزمة جديدة في دوري روشن، بقراره المفاجئ بفسخ عقده مع النادي، بسبب أزمة رواتبه المتأخرة.

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ولم يعد باتشيكو هو الحالة الأولى هذا الموسم، بشأن طلب الرحيل لتأخر مستحقاته، بل سبقه الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لضمك، والذي فاجأ الإدارة برحيله في ديسمبر، والتهديد بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، للحصول على رواتبه المتأخرة.

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وعلم "جول" من مصادر قريبة للمدرب البرتغالي، بأنه قرر الرحيل بسبب تأخر رواتبه منذ بداية الموسم، والتي تراكمت بشكل كبير، لشهور لا يستطيع حسابها، لدرجة تسمح له بفسخ عقده من طرف واحد لسبب مشروع، كما أبدى اعتراضًا على عدم الوفاء بالوعود من قِبل الإدارة، بدءًا من ظروف العمل وحتى تكوين الفريق.

وطالب باتشيكو بمغادرة العروبة، على غرار مهاجم فريق الكرة، الغاني إيمانويل بواتينج، الذي طلب فسخ تعاقده أيضًا، في ديسمبر، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان فهد القحيز، رئيس لجنة الانضباط الأسبق، قد ذكر بأنه في حالة تأخر النادي في دفع راتب شهرين لمدربه، فإنه من حقه توجيه خطاب للإدارة بالسداد خلال 15 يومًا، وإذا لم يتسلم مستحقاته في المدة المحددة، يحق له فسخ العقد، أما في حالة تقديم شكوى رسمية إلى الفيفا، فإنه يُمهل النادي 60 يومًا للسداد، وفي حالة عدم السداد، يتم تطبيق العقوبات بالتدريج، بدءًا من فرض الغرامات على النادي، ثم المنع من تسجيل اللاعبين، وخصم النقاط، وصولًا إلى الهبوط للدرجة الأولى.

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ويحتل العروبة المركز الثالث عشر في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، فيما يعود الفريق من فترة توقف كأس الخليج، بمواجهة العروبة، على ملعب جامعة الجوف، في الحادي عشر من يناير، ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.