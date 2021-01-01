خاص | أغلى من توني كروس.. لايبزيج يطلب رقمًا تاريخيًا للموافقة على رحيل ناجلسمان لبايرن ميونخ

لا يصدق..

استقر بايرن ميونخ على اسم يوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي للايبزيج، ليكون خليفة هانزي فليك في أليانز آرينا بالموسم المقبل.

وكان فليك قد أعلن مغادرته لبايرن ميونخ بنهاية هذا الموسم على إثر الخلافات الكثيرة بينه وبين حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري.

ومن ضمن قائمة كبيرة من الأسماء المرشحة goghtji، جاء الاستقرار في النهاية على ناجلسمان، غير أن عقده لا يزال ممتدًا في لايبزيج حتى 2023.

على هذا الأساس، بات على إدارة بايرن ميونخ التفاوض مع نظيرتها في لايبزيج، والمفاجأة أن الأخير لا يمانع ترك ناجلسمان لكنه حدد قيمة تاريخية لقبول فسخ التعاقد الآن.

هذه القيمة وفقًا لما أكدته مصادر جول تصل إلى 30 مليون يورو، ما من شأنه أن يجعل صفقة ناجلسمان إلى بايرن هي الأغلى في تاريخ الرياضة ككل بالنسبة لمدرب.

في هذه الأيام لا تتواجد صفقات للاعبين بهذا الرقم من الأساس بسبب توابع فيروس كورونا، بل إن إدارة بايرن ميونخ لم تقم بتلبية حاجات فليك في السوق لعدم وجود أموال كافية.

رقم 30 مليون يورو كان من قبل تاريخيًا للاعبين، فمثلًا أغلى صفقة قام بها السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد كانت ديميتار برباتوف نظير 26 مليون يورو، بل إن توني كروس انضم لريال مدريد بـ25 مليون يورو!

من غير المعلوم إذا ما كانت إدارة بايرن في النهاية سترضخ لنظيرتها في لايبزيج وتدفع الرقم، وهل وصيف البافاري في البوندسليجا سيوافق على التفاوض لتخفيض الرقم أم لا.

الجدير بالذكر أن ناجلسمان البالغ من العمر 33 عامًا قد ألمح بصورة غير مباشرة إلى اهتمامه بالعمل في بايرن ميونخ بالفترة المقبلة من مسيرته التدريبية المثيرة.