خاص| أتلتيكو مدريد يبدأ عملية تحرير موراتا

بعد تعثر المفاوضات مع تشيلسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت مصادر صحفية اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي، بعد الأنباء السابقة التي ربطته بالانتقال إلى إشبيلية.

وعلم جول أن مفاوضات اللاعب قد تعقدت مع النادي الأندلسي، بينما ظهر أتلتيكو على الساحة بقوة مكثفاً اهتمامه بالحصول على المهاجم الإسباني الذي يعاني مع البلوز. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

ومن المعروف أن موراتا هو هدف للرئيس التنفيذي للنادي ميجيل أنخيل جيل مارين، كما أنه يحب دييجو سيميوني مدرب الفريق، وسيكون لديه فرصة كبيرة للعب في ظروف إصابة دييجو كوستا.

وبحسب ما علمه جول فإن التواصل لإجراء المفاوضات قد بدأ بالفعل، وسيكون هناك اجتماعات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت يفضل به موراتا مهاجم ريال مدريد السابق، العودة إلى موطنه بالعاصة الإسبانية، حيث يشعر بالراحة وقرب الأصدقاء بشكل أكبر.