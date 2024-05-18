"غياب مفاجئ" .. الإصابة تبعد لاعب الأهلي عن رحلة الصعود إلى آسيا!

إصابة مفاجئة قبل مباراة الأهلي وأبها..

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تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، ضربة في صفوف الفريق، قبل مواجهة أبها، في مباراة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويستعد الأهلي لملاقاة أبها، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، فيما يحتاج الراقي لنقاط المباراة من أجل التأهل إلى بطولة دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن محمد المجحد، لاعب وسط الأهلي، لن يُشارك في المباريات المتبقية للراقي حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة في الركبة؛ حيث شعر اللاعب بآلام في الركبة خلال الفترة الماضية، ليجري فحوصات طبية، أثبتت إصابته في غضروف الركبة.

وشارك المجحد في 27 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري في مسابقة دوري روشن السعودي، سجل خلالها 3 تمريرات حاسمة، كما لعب مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُنتظر أن يخضع المجحد، صاحب الـ25 عامًا، فحوصات طبية إضافية، لتحديد مدى حاجته لتدخل جراحي، أو الاكتفاء ببرنامج علاجي وتأهيلي، قبل بداية الموسم الرياضي المقبل، علمًا بأن لاعب الأهلي يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة التعاون، خلال شهر مارس الماضي.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 58 نقطة، فيما يستعد الراقي لملاقاة أبها، مساء اليوم، ثم يواجه الرائد والفيحاء في 23 و27 مايو، في الجولتين 33 و34 اللتين تكتبان ختام الموسم في المسابقة.

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