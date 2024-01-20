خارج عن القانون يجبر شاكيرا على اللجوء إلى بيكيه!

اعتقلته السلطات.. ولكن!

انتقلت المطربة شاكيرا إلى ميامي الأمريكية، للعثور على الهدوء الذي لم تكن تتمتع به في برشلونة الإسبانية، بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق.

إلا أن السلام قطعه بشكل غير متوقع شخص يدعى "دانييل جون فالتيير"، إذ طاردها وأربك حياتها وحياة أطفالها من خلال الظهور في منزلها في عدة مناسبات.

وذكرت تقارير صحفية أمريكية أن صاحب الـ56 عامًا بدأ بإرسال صور "مثيرة للقلق" و"مزعجة" عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به، قبل أن يواصل إرسال طرود إلى منزل شاكيرا تحتوي على زجاجات من النبيذ والشوكولاتة والألعاب.

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وفي تلك المرحلة، قررت شاكيرا إبلاغ السلطات، وجرى اعتقال فالتيير، لكن أطلق سراحه بعد دفع الكفالة.

جيرارد بيكيه اكتشف الأحداث، بعدما أخبرته شاكيرا نظرًا لخطورة الحقائق: "أن يتحرش بها رجل، ويصل إلى المنزل مع ساشا وميلانو، الأمر الذي أثار قلقه"، حسب مراسل قناة Telemundo الأمريكية.