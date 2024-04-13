خارج حدود أوروبا .. منتخب إسرائيل يوقع اتفاقية للمشاركة في بطولة قارية جديدة

فرصة أيضًا للأندية بعيدًا عن حصار اليويفا

وقع اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، اتفاقية تقضي بمشاركة منتخب إسرائيل في بطولة "كوبا أمريكا" مستقبلًا.

وكشفت شبكة " latinamericanpost" عن تفاصيل الاتفاقية التي وقعت في حفل أقيم بمدينة أسونسيون في باراجواي، والتي تسمح للمنتخب الإسرائيلي بالمشاركة كضيف في بطولات أمريكا الجنوبية.

ورحب اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، بانضمام الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى عائلته، حيث يمهد لمشاركة المنتخب والأندية الإسرائيلية في بطولات ضخمة مثل كوبا أمريكا وكوبا ليبرتادوريس.

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وتحدث موشيه زواريس، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، عن أهمية هذه الشراكة، واصفا إياها بأنها "لحظة تاريخية مثيرة" وتوسع دولي كبير لكرة القدم في بلاده.

وأشار التقرير، إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط قرار الاتحاد الأوروبي، بحظر المباريات في إسرائيل بسبب الصراع في غزة، مما دفع الأندية الإسرائيلية إلى استضافة مبارياتها القارية في بلدان أخرى.

يذكر أن بطولة أمريكا الجنوبية، شهدت مشاركة فرق أخرى مثل اليابان وقطر في النسخ الأخيرة من البطولة.