خارج الملعب .. صراع جديد بين الأهلي والنصر في دوري روشن السعودي

المنافسة شديدة بين الناديين الكبيرين

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يشهد دوري روشن السعودي صراعات متواصلة بين أنديته على أرض الملعب، كما يشهد صراعًا من نوع آخر خارج العُشب الأخضر بطله الأول الجمهور.

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هذا الصراع خاص بالتصويت على هدف الجولة أسبوعيًا، والذي يُطرح بواسطة حساب دوري روشن على منصة إكس ويُحسم بواسطة تصويت الجمهور للهدف الأجمل من وجهة نظرهم.

حساب دوري روشن رشح هذا الأسبوع 3 أهداف جميلة جدًا، سُجلت جميعًا بالتسديدات الصاروخية من داخل وخارج منطقة الجزاء، وقد أنتج ذلك منافسة نجوم النصر والأهلي والاتفاق على الفوز.

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الأهداف الثلاثة المرشحة لهدف الجولة الـ31 من دوري روشن هي هدف فرانك كيسييه للأهلي ضد الشباب، وهدف سيكو فوفانا، المعار من النصر، للاتفاق في مرمى الاتحاد، وهدف مارسيلو بروزوفيتش للنصر في مرمى الأخدود.

نتائج التصويت حتى الآن تُشير لصراع أهلاوي نصراوي، إذ يتصدر كيسييه التصويت بـ44% من الأصوات، ويُطارده بروزوفيتش بـ32% من الأصوات، وأخيرًا يمتلك فوفانا 22% من الأصوات، في انتظار حسم النتيجة تمامًا خلال اليومين القادمين.

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