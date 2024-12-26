على ملعب سيلتا فيجو..

قدم الإسباني جابري فيجا، لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، لقطة عاطفية، بعد عودته إلى ملعب بالايدوس، حيث كان يقضي إجازة في جاليسيا هذه الأيام، تزامنًا مع فترة التوقف في دوري روشن السعودي.

وعلى الملعب الذي شهد ظهوره لأول مرة كلاعب كرة قدم بقميص سيلتا فيجو، ركع فيجا على العشب، ليقدم خاتم الخطوبة إلى شريكته كارلا، التي وافقت على الفور واحتضنته وردت بالإيجاب، في حفل حميم مع العائلة والأشخاص المقربين.

وانتقل جابري فيجا "22 عامًا" إلى صفوف الأهلي في صيف 2023، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني، إلا أن اللاعب قد اعترف بأنه لا يزال متابعًا لفريقه السابق، ويتابعه عن بعد، حيث يشاهد العديد من اللاعبين الشباب مثله، أو يقود الفريق شخص يعرفه جيدًا، مثل كلاوديو جيرالديز، كما صرّح فيجا عندما رحل عن سيلتا فيجو قبل حوالي عام ونصف، بأنه سيرتدي قميص النادي مجددًا.

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وكان سيلتا فيجو بوابة جابري فيجا، للعب في صفوف منتخب إسبانيا للشباب، حيث شارك في 17 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع تمريرة حاسمة، كما وصل مع الماتادور إلى نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، قبل أن يخسر أمام إنجلترا بهدف نظيف.

وشارك جابري فيجا مع الأهلي، هذا الموسم، في جميع المسابقات، حيث يعد ضمن العناصر الأساسية لكتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، بخوض 19 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة في 12 مباراة بدوري روشن، كما أحرز هدفًا في دوري أبطال آسيا للنخبة.