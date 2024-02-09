"خاب أمله في كامب نو" .. الحلم الأوروبي يدفع نجمًا جديدًا للتمرد على برشلونة

اللاعب حدد شرطًا صريحًا في فريقه المستقبلي

بات برشلونة مهددًا وبقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بخسارة واحد من أهم ركائزه الأساسية، بسبب رغبته في تحقيق حلمه خارج أسوار "كامب نو".

وذكر الصحفي الإسباني لويس كانوت في حديثه مع برنامج "أونزي" الرياضي، أن الهولندي فرينكي دي يونج، يطرق أبواب الرحيل عن برشلونة في الصيف المقبل، حيث أنه ليس راضيًا عن وضع الفريق في الوقت الحالي ويبحث عن طموحه في مكان آخر.

وكشف كانوت، أن دي يونج حدد شرطًا في الفريق الذي يرغب بالانضمام إليه مستقبلًا، وهو أن يكون النادي الذي تعاقد معه منافسًا حقيقيًا للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو حلم اللاعب صاحب ال26 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن الاسم الأكثر ترددًا في الأسابيع الأخيرة بشأن الرحيل عن برشلونة هو المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو مع عرض مذهل من بايرن ميونخ، لكن وفقًا لتلفزيون كتالونيا، فإن فرينكي دي يونج قد يكون الصفقة الأضخم في الصيف، لأنه "يشعر بخيبة أمل من الواقع الحالي لبرشلونة".

يذكر أن دي يونج، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2026، كان مرشحًا لمغادرة "استاد كامب نو" في صيف 2022، حينما تلقى عروضا مغرية وكان من الممكن أن يخفف من الأزمة المالية التي يعانيها برشلونة هذا الموسم.