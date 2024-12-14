حُكم عليه بالسجن 20 سنة.. نجم الدوري الإنجليزي السابق في ورطة!

تلقى رشاوى بقيمة 16 مليون دولار أمريكي!

أصدرت محكمة صينية حُكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا على لاعب كرة القدم السابق لفريق إيفرتون ومدرب المنتخب الوطني لي تي، بعد إدانته بتهم تتعلق بالرشوة.

كان لي، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي كرة القدم في الصين، قد اعترف بتلقيه رشاوى بقيمة 120 مليون يوان (16.5 مليون دولار) خلال فترة عمله كمدرب ومساعد مدرب بين عامي 2015 و2021.

وفقًا للمحكمة، استغل لي منصبه في اختيار اللاعبين للمنتخب الوطني وتفضيل أندية معينة في المسابقات وتسهيل توقيع عقود اللاعبين مقابل هذه الرشاوى بحسب "سي سي تي في".

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يأتي هذا الحكم في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد في كرة القدم الصينية، والتي شهدت إدانة العديد من المسؤولين واللاعبين في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن لي تي كان لاعبًا بارزًا في المنتخب الصيني، وشارك في كأس العالم 2002 ولعب في الدوري الإنجليزي أيضًا لصالح إيفرتون، وقد تولى تدريب المنتخب الوطني بين عامي 2019 و2021.