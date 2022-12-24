حُسم الأمر نهائيًا .. تحديد ملعب ديربي الرياض بين النصر والهلال

أين سيقام ديربي الرياض؟

Shahid

بعد انتشار بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، التي تفيد بأن مباراة ديربي الرياض بين النصر والهلال، قد يتم نقله من ملعب مرسول بارك إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، حسم الأمر نهائيًا.

ويستضيف النصر نظيره الهلال، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، في مواجهة جماهيرية ينتظرها الجميع.

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ونشر الحساب الرسمي لملعب مرسول بارك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لجماهير النصر داخل الملعب، ليُعلن عن استضافة مباراة ديربي الرياض، معلقًا عليه: "جاهزين للديربي؟".

وانتشرت بعض الأخبار، التي أكدت على أن ملعب مرسول بارك غير جاهز لاستضافة الديربي، بعد تحوله إلى منطقة جماهير، خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، ضمن فاعليات موسم الرياض. اقرأ التفاصيل

كما أشارت إلى أنه قد يتم نقل المباراة إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، بسبب عدم جاهزيته.

Shahid