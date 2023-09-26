حُسم الأمر .. برشلونة يتفق مع مانشستر سيتي على سعر كانسيلو!

اتفاق شفهي بين الطرفين

اتفق نادي برشلونة الإسباني مع نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي، على ضم لاعبه جواو كانسيلو في صفقة بيع نهائي بقيمة مخفضة.

كانسيلو انضم إلى النادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، ليظهر بصورة مبهرة مع فريق المدرب تشافي هيرنانديز.

ووفقًا لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني فإن برشلونة اتفق شفهيًا مع سيتي عى ضم اللاعب البرتغالي مقابل 35 مليون يورو بعد نهاية فترة الإعارة.

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وأوضح البرنامج أن برشلونة قد يحتاج إلى جمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين لوضع اللمسات الرسمية على الصفقة بسبب معاناة النادي مع لوائح اللعب المالي النظيف.

ويعتبر هذا السعر أقل بكثير من القيمة التي طلبها مانشستر سيتي لبيع اللاعب في يناير 2023 عندما ذهب معارًا إلى بايرن ميونخ، حيث وصل سعر اللاعب وقتها إلى 70 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة يريد شراء لاعبه المعار الآخر وهو جواو فيليكس، ولكن المفاوضات مع أتلتيكو مدريد ستكون أكثر صعوبة بسبب ارتفاع سعر اللاعب.