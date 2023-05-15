حُسم الأمر؟ "برشلونة قد يعاقب بالحرمان لعام أوروبياً"

في صباحية التتويج بالدوري الإسباني أخبار سيئة لجمهور برشلونة!

يعتقد خوسيه ميجيل لوبيز كاتالان نائب رئيس ريال بيتيس أن برشلونة سيعاقب بالحرمان من اللعب في المسابقات الأوروبية في العام المقبل على الأقل بسبب "قضية نيجريرا" التي تهدد مستقبل برشلونة بتورط النادي الكتالوني في رشوة نائب رئيس لجنة الحكام في إسبانيا.

وقال خوسيه خلال لقاء تلفزيوني على قناة "Canal Sur" الإسبانية: "نحن قلقون للغاية، إن ما حدث خلال تلك ال 17 أو 18 سنة هو أمر خطير للغاية، داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوجد تحقيق ونأمل أن يتمكنوا من استخلاص بعض النتائج في يونيو، نعتقد أنه من المحتمل جدًا أن يتمكنوا من معاقبة برشلونة لمدة عام بدون أوروبا في الوقت الراهن".

بينما ينتظر كلًا من ريال بيتيس وفياريال والعديد من الفرق الإسبانية الأخرى فرصة المشاركة الأوروبية في الموسم القادم.

وأضاف خوسيه: "نحن قلقون وغاضبون من المهم ألا ننسى هذا، لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آليات، وأنا متوقّع تمامًا لأنها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية ".

وناقش قضايا أخرى في المقابلة مثل الأداء التحكيمي الحالي والخلافات القائمة المستمرة قائلًا: "هناك شيء ما لا يعمل بشكل جيد من المهم أن نراجع نظام التحكيم، وشفافية حكم الفيديو المساعد، وأحد المقترحات هو أن يتم تنظيم التحكيم من قبل كيان مستقل يجب تغيير النظام لأنه لا يعمل".