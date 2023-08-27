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حُسم الأمر .. الكشف عن راتب مانشيني وموعد تقديمه مدربًا لمنتخب السعودية

تامر أبو سيدو
20230813_Mancini(C)Getty images
السعوديةإيطالياكأس العالمروبيرتو مانشينيدوري روشن السعودي

المدرب الإيطالي صدم العالم باستقالته من تدريب الآدزوري مؤخرًا

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حُسمت الأمور تمامًا وأصبح الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية بعدما توصل لاتفاق تام مع الاتحاد السعودي حول تفاصيل عقده.

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صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أوضحت أن المدرب الذي استقال من تدريب منتخب إيطاليا مؤخرًا سيُسافر إلى العاصمة السعودية الرياض غدًا وسيتم تقديمه للإعلام والجمهور في مؤتمر صحفي الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.

وأشارت الصحيفة الوردية إلى أن مانشيني وقع عقدًا مع الاتحاد السعودي سيتقاضى بموجبه نحو 25 مليون يورو سنويًا، وسيمتد على الأرجح حتى عام 2027 والذي سيشهد تنظيم البلاد للنسخة بعد القادمة من كأس آسيا.

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الاتحاد السعودي يبحث عن مدرب لقيادة الأخضر منذ استقالة هيرفي رينارد في مارس الماضي، وقد ارتبط مؤخرًا بالبرتغالي جورج جيسوس لكنه اختار في النهاية تدريب الهلال.

الظهور الأول للمدرب الجديد في دكة بدلاء الأخضر سيكون خلال المواجهة الودية أمام كوستاريكا في إنجلترا يوم 8 سبتمبر القادم، وبعدها سيخوض المنتخب مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية.

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