حُسم الأمر .. الكشف عن القرار النهائي في قضية محمد كنو!

تعرف على القرار النهائي بشأن حصول النصر على نقطتي ديربي الرياض

يُمني نادي النصر النفس للحصول على نقطتين في مباراته أمام الهلال، والتي جمعت بينهما بالدور الأول، من أجل الاقتراب أكثر من صدارة دوري روشن للمحترفين، التي يسيطر عليها نادي الاتحاد حاليًا.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر، الذي يُطالب مركز التحكيم بالحصول على نقطتين من رصيد الهلال، بعد التعادل معه في مباراة الدور الأول، بسبب مشاركة محمد كنو غير النظامية.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن باب المرافعة في قضية النصر بشأن مشاركة كنو في ديربي الرياض، حيث سيتم إصدار الحكم خلال اليومين المقبلين.

وفي تغريدة أخرى، كشف العجلان عن القرار النهائي بشأن قضية محمد كنو، حيث كتب تغريدة جاء فيها: "من الممكن أن يحصلوا على (النقطتين" بالفعل، ولكن من الملعب بتعادلين، أما المكاتب ما فيها نقاط".

ويبدو أن الأمر قد حسم بشأن نقطتين النصر، وأن القرار سيتم اتخاذه بعدم أحقية النصر بالحصول على نقاط المباراة، أن مشاركة محمد كنو في ديربي الرياض كانت نظامية.