حُسمت .. الكشف عن موقف بنزيما وكورتوا من مواجهة الأهلي

ريال مدريد بدون نجومه في مونديال الأندية!

خضع حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا لاختبارات صباح اليوم تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد وكانت النتائج أفضل من المتوقع، ولكن سيفتقد بطل أوروبا لجهوده في مونديال الأندية.

وحسب تقرير موقع "Relevo" الإسباني لن يسافر كورتوا إلى المغرب مع باقي أعضاء الفريق لكن لا يستبعد أن يصل في وقتٍ لاحق للمشاركة في النهائي.

وأشار التقرير إلى أن الإصابة ليست خطيرة مما يمثل هدوء داخل جدارن الفريق الأبيض، وبالنسبة للجهاز الفني لريال مدريد، فإن الحارس البلجيكي جزء أساسي من الفريق وسيكونون سعداء بوجوده في نهائي مونديال الأندية، لكن بإلقاء نظرة على المباريات القادمة ضد كلًا من أتلتيكو مدريد وبرشلونة وليفربول، فالتعافي الكامل للحارس من أجل المرحلة الحاسمة من الموسم هو أكثر أهمية من لقب المونديال.

وكشفت تقارير إسبانية أن ريال مدريد لن يعتمد على كريم بنزيما في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الأهلي يوم الأربعاء القادم.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لا ينوي إشراك كريم بنزيما في مواجهة الأهلي مفضلًا إراحته من أجل خوض المباراة النهائية، وفي حالة عدم الوصول إلى النهائي وخوض منافسات تحديد المركز الثالث سيظل بنزيما على مقاعد البدلاء، بينما سيشارك رودريجو في مركز المهاجم بشكل أساسي.